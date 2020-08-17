Падение экономики Японии из-за коронавируса достигло рекордных значений

17 августа, 2020, 14:51



фото: reuters

Падение валового внутреннего продукта (ВВП) Японии, третьей по величине мировой экономики, в годовом измерении составило 27,8 процента - это самое худшее значение с тех пор, когда сопоставимые данные стали доступны в 1980 году