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Espreso.tvОбществоПадение экономики Японии из-за коронавируса достигло рекордных значений

Падение экономики Японии из-за коронавируса достигло рекордных значений


фото: reuters
Падение валового внутреннего продукта (ВВП) Японии, третьей по величине мировой экономики, в годовом измерении составило 27,8 процента - это самое худшее значение с тех пор, когда сопоставимые данные стали доступны в 1980 году

Сокращение, вызванное пандемией коронавирусного заболевания COVID-19, продолжалось третий квартал подряд, сообщает Радио Свобода .

В мае Япония отменила карантинные мероприятия и приняла шаги для поддержки экономики, однако восстановление роста заболеваемости COVID-19 делает нечеткими перспективы экономического развития.

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