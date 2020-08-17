Падение экономики Японии из-за коронавируса достигло рекордных значений
17 августа, 2020, 14:51
Падение валового внутреннего продукта (ВВП) Японии, третьей по величине мировой экономики, в годовом измерении составило 27,8 процента - это самое худшее значение с тех пор, когда сопоставимые данные стали доступны в 1980 году
Сокращение, вызванное пандемией коронавирусного заболевания COVID-19, продолжалось третий квартал подряд, сообщает Радио Свобода .
В мае Япония отменила карантинные мероприятия и приняла шаги для поддержки экономики, однако восстановление роста заболеваемости COVID-19 делает нечеткими перспективы экономического развития.
Читайте также: Экономика Сингапура обвалилась на рекордные 40%
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
10 августа, 2020 Виталий Портников: Белорусам придется сделать выбор
-
10 августа, 2020 О доверии к себе, к Бетховену и к розам
-
9 августа, 2020 "Мама, купи мне ножки!"
-
-
Читайте также
-
10 августа, 2020 О доверии к себе, к Бетховену и к розам
-
9 августа, 2020 "Мама, купи мне ножки!"
-