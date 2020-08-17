Организаторы протестов в Беларуси обнародовали план действий по освобождению политзаключенных

17 августа, 2020, 16:37

По плану, в Минске 17 августа протестующие должны прийти в изолятор временного содержания Окрестино, а в остальных городах - собраться под зданиями власти и требовать признания требований народа

Соответствующее сообщение с призывом к белорусам появилось на Telegram-канале NEXTA live.

Организаторы протестов хотят привлечь государственное телевидение Беларуси, которое присоединилось к забастовке, к освещению условий в изоляторе временно содержания Окрестино, куда свозили задержанных на акциях граждан.

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"В 18.00 все рабочие идут на площадь Независимости, где от имени стачкомов выдвигают наши народные требования и начинают сидячую забастовку. Все приходим их поддержать. К 20.00 с площади Независимости мы идем на Окрестино (через СИЗО на ул. Володарского) требовать освобождения всех задержанных и политзаключенных. Просим врачей, а также сотрудников БТ, ОНТ и СТВ пройти внутрь первыми и в прямом эфире показать, что там происходит. а также взять интервью у пострадавших ", - говорится в сообщении NEXTA live.

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В остальных городах организаторы призывают белорусов выйти на улицы и вызвать глав "на ковер".

"Если он (глава исполкома - ред) отказывается это делать - вы имеете полное право отстранить его от власти. После чего начинать вести переговоры с Координационным Советом и Национальным стачечным комитетом. Идем до конца", - заявили координаторы протестов.

Напомним, 16 августа в Беларуси произошла крупнейшая в истории страны акция протеста. Граждане требуют освободить всех политзаключенных и задержанных на акциях протеста, выплатить компенасации пострадавшим от жестокости силовиков, но главным требованием является отстранение от власти Александра Лукашенко.

Лукашенко прилетел к протестующим работникам предприятий в Минске на вертолете и заявил, что они "погоду не делают".

Кроме того, он сказал, что Беларусь существует "благодаря его жесткости".

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