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Espreso.tvОбществоОккупанты в Крыму проведут "противодиверсионные" обучение

Оккупанты в Крыму проведут "противодиверсионные" обучение


фото: rfe
Министерство обороны России отчитывается, что на Черноморском флоте состоится обучение по материально-техническому обеспечению кораблей флота, в частности отработают противодействие быстроходным катерам "диверсантов"

Об этом сообщили в пресс-служба Минобороны РФ.

Там акцентировали, что во время учебы основными эпизодами станут отражение противодиверсионной отрядом нападения быстроходных маломерных катеров условного противника.

"В ходе обучения противодиверсионные катера флота отразят нападение двух быстроходных лодок диверсантов и выполнят их условное уничтожение", - говорится в сообщении пресс-службы.

Также во время учений отработают подачу материальных средств с вертолета на судно, прикрытие кораблей флота морской авиацией в районе выполнения задач.

В учениях примут участьпонад 20 надводных кораблей и судов обеспечения и пять единиц вертолетов и самолетов Черноморского флота России.

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