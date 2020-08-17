Оккупанты открыли пропуск через КПВВ "Новотроицкое-Еленовка" со своей стороны
Об этом сообщил пресс-секретарь ГПСУ Андрей Демченко в комментарии Укринформ .
"КПВВ" Новотроицкое "сегодня работает, но пропуск оккупантами осуществляется очень медленно. По состоянию на 12.00 в КПВВ" Новотроицкое "пропущен по ТОТУ всего 28 человек. С украинской стороны уже пропущено 175 человек", - отметил Демченко.
Он отметил, что боевики не пропускают людей ежедневно, "они пропускают в отдельные дни по непонятным спискам".
Отметим, ранее спасатели Донетчины обустроили временный шатер для проживания людей, застрявших на КПВВ "Новотроицкое" из-за блокирования боевиками КПВВ "Оленевка". Условия пребывания в палатках учитывают требования карантинных норм.
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