Оккупанты открыли пропуск через КПВВ "Новотроицкое-Еленовка" со своей стороны

17 августа, 2020, 13:28

В Донецкой области КПВВ "Новотроицкое" работает в штатном режиме, но пропуск с оккупированных территорий осуществляется медленно

Об этом сообщил пресс-секретарь ГПСУ Андрей Демченко в комментарии Укринформ .

"КПВВ" Новотроицкое "сегодня работает, но пропуск оккупантами осуществляется очень медленно. По состоянию на 12.00 в КПВВ" Новотроицкое "пропущен по ТОТУ всего 28 человек. С украинской стороны уже пропущено 175 человек", - отметил Демченко.

Он отметил, что боевики не пропускают людей ежедневно, "они пропускают в отдельные дни по непонятным спискам".

Отметим, ранее спасатели Донетчины обустроили временный шатер для проживания людей, застрявших на КПВВ "Новотроицкое" из-за блокирования боевиками КПВВ "Оленевка". Условия пребывания в палатках учитывают требования карантинных норм.

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