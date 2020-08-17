Официальный курс: гривна укрепилась к доллару еще на 6 копеек

17 августа, 2020, 09:10

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на 17 cерпня 2020 году на отметке 27,35 грн / $

Об этом говорится в данных НБУ .

По состоянию на 14 августа курс составлял 27,41 грн / $.

Официальный курс гривни к евро на 17 августа установлен на уровне 32,31 грн / евро. По состоянию на 14 августа курс составлял 32,42 грн / евро.

На наличном рынке 17 августа станет на 9:05, по данным финансового портала "Минфин" , доллар в среднем покупают по 27,38, продают - по 27,45 грн.

Предложения покупки при этом колеблются от 27,10 до 28 грн / $, продажи - в пределах 27,42-29,20 грн / $.

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