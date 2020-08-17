ОАСК получил иск об отмене результатов аукциона по продаже гостиницы "Днепр"
Об этом сообщила пресс-служба Окружного административного суда города Киева.
Согласно сообщению, в ОАСК поступил иск о признании противоправным и отмене приказа Фонда государственного имущества Украины от 29 июля 2020 №1268, которым был утвержден протокол о результатах электронного аукциона по продаже объекта малой приватизации - государственного пакета акций в размере 100% уставного капитала ЗАО "Отель Днепр".
Отмечается, что вместе с иском в суд поступило заявление о его обеспечении, в которой истица просит суд приостановить действие приказа Фонда госимущества и запретить ему совершать любые действия по дальнейшему проведению приватизации этого объекта.
"По ее мнению, указанный приказ был принят Фондом госимущества с нарушением норм действующего законодательства, является противоправным и подлежащим отмене", - пояснили в пресс служба.
Отмечается, что в настоящее время суд решает вопрос о наличии правовых оснований принятия мер обеспечения иска и открытии производства по административному делу.
- Напомним, 15 июля 2020 состоялся аукцион приватизации гостиницы "Днепр" с победной ставке в размере более 1,1 млрд грн.
- Победу в аукционе за гостиницу "Днепр" получили украинские айтишники , которые планируют превратить его в первый в мире отель, полностью подготовленный для киберспортивных ивентов.
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