НБУ сохранит плавающее курсообразование, - Шевченко

17 августа, 2020, 09:35

Глава НБУ Кирилл Шевченко сказал, что НБУ сохранит плавающий курс гривны и ключевые принципы работы регулятора на межбанке

Об этом председатель Национального банка Украины Кирилл Шевченко сказал в интервью РБК-Украина .

"Плавающее курсообразования сохраняется. Ключевые принципы работы НБУ на межбанке тоже. Мы будем сглаживать избыточные колебания курса, как в одну так и в другую сторону", - сказал он.

При этом, Шевченко уточнил, что НБУ не будет публиковать точные критерии, по которым регулятор определяет, когда ему нужно выходить на рынок с интервенциями.

"Я говорил и еще раз хочу сказать: нет, эти критерии публиковать не будем, так как они только развяжут руки для валютных спекуляций", - подчеркнул глава НБУ.

Он пояснил, что если участники рынка будут заранее знать, когда НБУ выходит на рынок, они будут использовать это для получения спекулятивных доходов.

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