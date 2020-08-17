НБУ сохранит плавающее курсообразование, - Шевченко
Об этом председатель Национального банка Украины Кирилл Шевченко сказал в интервью РБК-Украина .
"Плавающее курсообразования сохраняется. Ключевые принципы работы НБУ на межбанке тоже. Мы будем сглаживать избыточные колебания курса, как в одну так и в другую сторону", - сказал он.
При этом, Шевченко уточнил, что НБУ не будет публиковать точные критерии, по которым регулятор определяет, когда ему нужно выходить на рынок с интервенциями.
"Я говорил и еще раз хочу сказать: нет, эти критерии публиковать не будем, так как они только развяжут руки для валютных спекуляций", - подчеркнул глава НБУ.
Он пояснил, что если участники рынка будут заранее знать, когда НБУ выходит на рынок, они будут использовать это для получения спекулятивных доходов.
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