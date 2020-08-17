НАТО отреагировало на обвинения Лукашенко о наращивании сил вблизи границы Беларуси

17 августа, 2020, 12:46

НАТО опровергло утверждение Александра Лукашенко о наращивании военной мощи недалеко от западной границы Беларуси

Об этом заявил пресс-секретарь НАТО, сообщает Reuters .

"В регионе нет наращивание сил НАТО. Многонациональная присутствие НАТО в восточной части Североатлантического союза не представляет угрозы ни для одной страны. Она носит сугубо оборонительный, соразмерный характер и предназначено для предотвращения конфликтов и сохранения мира", - говорится в заявлении.

В воскресенье, 16 августа, на митинге в свою поддержку Лукашенко заявил о наращивании военной мощи НАТО на западных границах Беларуси:

"Танки и самолеты на взлете в 15 минутах от наших границ. И это не зря. Натовские войска звенят гусеницами у наших ворот. Идет наращивание военной мощи на западных границах нашей страны", - сказал Лукашенко.

Также во время выступления Лукашенко назвал солдат НАТО "чернокожими, желторотого, белобрысый" и заявил, что Беларуси "не нужны заморские правительства".

"Нам предлагают солдат НАТО - чернокожих, желторотых и белобрысый. Нас хотят снова одеть на ноги и погонять кнутом! Неужели вы этого не видите ?! Если кто-то этого хочет - без меня, я никогда не пойду на слом нашего государства, я никогда не пойду на уничтожение того, что создано нашими с вами руками. Этого не будет! ", - заявил Лукашенко.

После этого Беларусь начала военные учения на границе с Литвой, а в России заметили колонны военной техники, которые двигались в сторону Беларуси.

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