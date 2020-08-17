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Espreso.tvОбществоНа Львовщине горсовет отказался усиливать карантин

На Львовщине горсовет отказался усиливать карантин

Самборский городской совет на Львовщине отказался выполнять решение государственной комиссии ТЭБ и ЧС от 13 августа, которым в этом городе установлен красный - самый высокий уровень эпидемиологической опасности, который вводит существенные карантинные ограничения

Это решение местные депутаты приняли в понедельник, 17 августа, в то время, когда под стенами мэрии проходил пикет нескольких десятков предпринимателей с требованием не запрещать им работать, передает zaxid.net .

Своим решением Самборские депутаты решили, что решение государственной комиссии ТЭБ и ЧС об отнесении Самбора к красной зоне эпидемиологической опасности противоречит Конституции, а затем общественному транспорту и предпринимателям, в частности, из сферы торговли и общественного питания, разрешили работать в обычном режиме, но с соблюдением карантинных требований.

Самборский горсовет призвал полицию воздержаться от привлечения к ответственности предпринимателей, которые будут продолжать работать, нарушая решение государственной комиссии ТЭБ и ЧС.

Кроме того, депутаты приняли обращение к президенту, министру здравоохранения и главе ЛОГА об отмене красного уровня эпидемиологической опасности в Cамборе, поскольку считают, что оно не соответствует реальному положению дел с заболеваемостью COVID-19.

Решение Самборского горсовета должен утвердить на своем заседании городская комиссия ТЭБ и ЧС.

Напомним, государственная комиссия ТЭБ и ЧС 13 августа решила установить оранжевый уровень эпидемической опасности по всей территории Львовской области. В Самборе установили красный, самый высокий уровень эпидопасности.

Согласно этому решению, в Самборе запрещено работать заведениям культуры, питания, ТРЦ и другим развлекательным заведениям, фитнес-центрам и бассейнам, детским лагерям и большинстве магазинов.

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