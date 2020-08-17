На БелАЗе руководство закрыло рабочих в цехах, завод блокирован

17 августа, 2020, 13:05

На Белорусском автомобильном заводе в Жодино руководство закрыло рабочих в цехах

Об этом сообщает Белсат .

Отмечается, что сотрудники предприятия просят приехать прессу.

Между тем, полиция не подпускает к заводу жителей города, которые пришли поддержать работников, сообщает Onliner .

ГАИ перекрыла улицу и не пускает даже пешеходов. Это не мешает людям скандировать лозунги, которые наверняка можно услышать и на предприятии.

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"Недопуск" к заводу начальник милиции общественной безопасности Михаил Мурашкин объяснил так: "Если есть большая ручная кладь, то мы осматриваем и пропускаем. То же самое касается автопарка - все пропускается после проверки сотрудниками ГАИ".

Утром на БелАЗе остановилась работа. За забором, отложив работу, собралось несколько сотен человек. Люди скандировали лозунги и требовали присутствия прессы, но на заводе сказали, что присутствие журналистов надо было согласовывать.

"Ни одна из наших требований, кроме того, что якобы убрали ОМОН из города, не выполнили. Ничего не выполняется, ничего не хотят подписывать, поэтому мы думаем о забастовке. Есть информация, что людей запугивают: говорят, что уволят, что по камерам отследят , кто ходил вчера на митинг, и тоже уволят. Нас давят. Но люди сейчас не работают - цеха не закрыты, но народ сидит и ничего не делает. Официально забастовка пока не объявлен ", - рассказал Onliner работник предприятия Иван.

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