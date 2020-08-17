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Espreso.tvЭкономикаМинцифры совместно с Госспецсвязи подготовят план реорганизации Государственного центра киберзащиты

Минцифры совместно с Госспецсвязи подготовят план реорганизации Государственного центра киберзащиты

Министерство цифровой трансформации и Государственная служба специальной связи и защиты информации подготовят Кабмину предложения по реорганизации Государственного центра киберзащиты

Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

"Министерство цифровой трансформации вместе с администрацией Госспецсвязи подготовят Кабинета министров предложения реорганизации Государственного центра киберзащиты", - говорится в сообщении.

В пресс-службе заметили, что дополнительно ведомства разрабатывают проект решения правительства об утверждении порядков формирования перечня объектов критической инфраструктуры, а также по обеспечению функционирования системы киберзащиты государственных информационных ресурсов и объектов критической информационной инфраструктуры.

Кроме того, ведомства предложат правительству концепции реформирования Госспецсвязи, а также органов, учреждений, предприятий и учреждений, входящих в сферу их управления. При этом, подчеркнули в пресс служба, самое главное - убрать несвойственные и дублирующие функции службы.

В Пресс-служба отметили, что предложенные шаги обеспечат механизм киберзащиты органов государственной власти, информационно-телекоммуникационные системы, находящихся в их собственности или администрировании. Дополнительно Госспецсвязи координировать обеспечения кибербезопасности.

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