Медики в Запорожье получили аппарат ИВЛ, предназначенный для "скорой"
Об этом сообщает "Укринформ".
"Транспортный аппарат ИВЛ OSIRIS французского производства имеет небольшие габариты и устойчив к перепаду температур и тряске. Это важно, потому что он постоянно будет находиться в движении", - сказал врач-анестезиолог, медицинский директор по лечебной работе областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Евгений Науменко.
Полученный аппарат имеет встроенные аккумуляторы, которые позволяют ему автономно работать до 10:00. Кроме того, есть возможность подключения к электрической сети автомобиля. Оборудование позволяет обеспечивать функцию внешнего дыхания у пациентов, находящихся в критических состояниях, и может обеспечивать ИВЛ 100%-ным кислородом или воздушно-кислородной смесью как детей от года, так и взрослых людей.
По словам медиков, сегодня на базе областного центра есть реанимобиль (так называемая санавиация), оснащенный ИВЛ OSIRIS второго поколения. Полученное оборудование принадлежит к третьему поколению, и у запорожских медиков оно пока единственное. Его стоимость составляет около 200 000 грн.
Сотрудники "скорой" помощи также отметили, что ежедневно выезжают по 6-7 раз в районы области для того, чтобы доставить в больницы областного подчинения больных, нуждающихся в искусственной вентиляции легких.
Уникальное оборудование закупило предприятие "Энергетические системы и оборудование Запорожье".
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