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Espreso.tvОбществоЛитва: российская военная "помощь" Беларуси будет означать вторжение

Литва: российская военная "помощь" Беларуси будет означать вторжение


фото: delfi
Российская военная "помощь" Беларуси будет означать вторжение в страну, заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс в понедельник

"Никаких причин для военной поддержки со стороны России нет, и нет законных или иных оснований для этого. Это означало бы вторжение в страну и уничтожило бы последние следы ее независимости", - сказал Линкявичюс журналистам в Вильнюсе, сообщает Reuters .

"Россия сильно рискует, если это сделает, перед лицом того, что происходит в Беларуси, на фоне поддержки населения. Следует определить, что вторжение не оправдается ни юридически, ни морально, ни политически", - добавил он.

Напомним, в воскресенье, 15 августа, Александр Лукашенко заявил, что НАТО наращивает военную мощь и " звенит гусеницами " у границы с Беларусью.

После этого Беларусь начала военные учения на границе с Литвой, а в России заметили колонны военной техники, которые двигались в сторону Беларуси.

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