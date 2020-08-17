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Espreso.tvОбществоЛяшко назвал условие для переноса местных выборов

Ляшко назвал условие для переноса местных выборов

Местные выборы, которые должны состояться 25 октября, могут перенести при условии, что половина территории Украины окажется в "красной" карантинной зоне

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире Украины 24 .

"Если 50% территории будет в" красной "зоне, то это будет основанием для того, чтобы серьезно задуматься о целесообразности проведения массовых мероприятий, в том числе и выборов", - заявил чиновник.

Ляшко объяснил, что Украина ориентируется на Польшу, которая перенесла выборы президента из-за пандемии COVID-19.

"Их четкие рекомендации показали, что соблюдение санитарных норм не влияет на увеличение случаев коронавируса", - подчеркнул Ляшко.

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