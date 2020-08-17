Ляшко назвал условие для переноса местных выборов
17 августа, 2020, 08:38
Местные выборы, которые должны состояться 25 октября, могут перенести при условии, что половина территории Украины окажется в "красной" карантинной зоне
Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире Украины 24 .
"Если 50% территории будет в" красной "зоне, то это будет основанием для того, чтобы серьезно задуматься о целесообразности проведения массовых мероприятий, в том числе и выборов", - заявил чиновник.
Ляшко объяснил, что Украина ориентируется на Польшу, которая перенесла выборы президента из-за пандемии COVID-19.
"Их четкие рекомендации показали, что соблюдение санитарных норм не влияет на увеличение случаев коронавируса", - подчеркнул Ляшко.
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