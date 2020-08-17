Лукашенко заявил, что готов делиться полномочиями, но "не под давлением и не через улицу"

17 августа, 2020, 14:03

Александр Лукашенко призывает осуществлять перераспределение властных полномочий в стране через конституционный процесс, а не через уличные акции

Как передает БЕЛТА , об этом он заявил сегодня во время общения с работниками Минского завода колесных тягачей (МЗКТ).

Лукашенко напомнил, что сейчас идет работа над вариантами изменения Конституции страны, предусматривающие перераспределение властных полномочий. "Нельзя эту Конституцию отдавать непонятно кому. Потому что будет беда", - подчеркнул он.

Лукашенко заверил, что готов в этом плане поделиться президентскими полномочиями. «Но не под давлением и не через улицу", - заявил он.

Напомним, 16 августа в Беларуси произошла крупнейшая в истории страны акция протеста. Граждане требуют освободить всех политзаключенных и задержанных на акциях протеста, выплатить компенасации пострадавшим от жестокости силовиков, но главным требованием является отстранение от власти Александра Лукашенко.

Лукашенко прилетел в протестующих работников предприятий в Минске на вертолете и заявил, что они "погоду не делают».