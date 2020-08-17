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Espreso.tvОбществоЛукашенко: сошлись во мнении с Путиным, что "заварушка вокруг Беларуси неспроста"

Лукашенко: сошлись во мнении с Путиным, что "заварушка вокруг Беларуси неспроста"


фото: gettyimages
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что он с президентом РФ Владимиром Путиным одной мысли по поводу протестов в Беларуси

Об этом заявил Лукашенко, передает БелТА .

По его словам, протесты в стране спровоцировали, чтобы "власть оттянула своих военных на внутренние действия".

"Кто сегодня может гарантировать, что те силы, которые подтягиваются извне, они к нам равнодушны? Да нет, мы с Путиным одной мысли, что там эта заварушка - не зря", - заявил Лукашенко.

  • Напомним, 16 августа в Беларуси произошла крупнейшая в истории страны акция протеста. Граждане требуют освободить всех политзаключенных и задержанных на акциях протеста, выплатить компенасации пострадавшим от жестокости силовиков, но главным требованием является отстранение от власти Александра Лукашенко.
  • Лукашенко прилетел к протестующим работникам предприятий в Минске на вертолете и заявил, что они "погоду не делают".
  • Кроме того, он сказал, что Беларусь существует "благодаря его жесткости", и пообещал "разобраться" с противниками действующей власти

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