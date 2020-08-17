Лукашенко: сошлись во мнении с Путиным, что "заварушка вокруг Беларуси неспроста"

17 августа, 2020, 16:49

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что он с президентом РФ Владимиром Путиным одной мысли по поводу протестов в Беларуси

Об этом заявил Лукашенко, передает БелТА .

По его словам, протесты в стране спровоцировали, чтобы "власть оттянула своих военных на внутренние действия".

"Кто сегодня может гарантировать, что те силы, которые подтягиваются извне, они к нам равнодушны? Да нет, мы с Путиным одной мысли, что там эта заварушка - не зря", - заявил Лукашенко.

Напомним, 16 августа в Беларуси произошла крупнейшая в истории страны акция протеста. Граждане требуют освободить всех политзаключенных и задержанных на акциях протеста, выплатить компенасации пострадавшим от жестокости силовиков, но главным требованием является отстранение от власти Александра Лукашенко.

Лукашенко прилетел к протестующим работникам предприятий в Минске на вертолете и заявил, что они "погоду не делают".

Кроме того, он сказал, что Беларусь существует "благодаря его жесткости", и пообещал "разобраться" с противниками действующей власти