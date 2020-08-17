Киевляне смогут выбрать лучшие проекты Общественного бюджета: голосование продлится до 15 сентября, - КГГА

17 августа, 2020, 15:17

Киевляне с 17 августа до 15 сентября смогут выбрать лучшие проекты Общественного бюджета-5

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Согласно сообщению, 17 августа в Киеве стартовало электронное голосование за проекты Общественного бюджета-5. Отмечается, что всего более 840 команд подали 1700 проектов на общую сумму почти 1 млрд грн. При этом к голосованию допущены более 1400 проектов на сумму более 715 млн грн.

По информации пресс-службы, больше всего проектов допущено к голосованию в тематике "Образование, гражданское общество" - 722 и "Молодежь и спорт" - 200 проектов.

Кроме того, киевляне могут выбрать проекты в категориях "ЖКХ" (161 проект), "Культура, туризм" (66 проектов), "Здоровье" (50 проектов), "Социальная защита, инклюзия" (44 проекта), "Дороги , транспорт "(32 проекта)," Экология "(30 проектов)," Экспериментальные "(26 проектов)," Информационные технологии "(22 проекта).

В КГГА отметили, что больше всего проектов прошло на голосование в Дарницком районе - 209. Кроме того, среди лидеров по активности - Шевченковский район, в котором прошли на голосование 193 проекта, а в Оболонском районе - 182 проекта. Общегородских проектов на голосовании - 170.

В пресс-службе напомнили, что проекты можно было подавать в двух категориях: большие - от 1 до 3 миллионов гривен и малые проекты - от 100 до 999 000 гривен. Из 170 млн на реализацию крупных проектов направляется 60% - 102 млн грн, малых проектов 40% - 68 млн грн. В категории крупных допущено к голосованию 240 проектов на сумму 364 080 000 грн, малых проектов - 1165 проектов на сумму 352 680 000 грн.

"Рейтинг, по которому определяются проекты-победители, вводится для каждой из категорий и формируется по формуле: количество голосов, отданные за проект, разделенные на сумму бюджетных средств, необходимых для реализации проекта. То есть, в зависимости от сметы проекта будет определяться и количество голосов для победы: чем дороже проект, тем больше нужно будет набрать голосов ", - пояснили в КГГА.

В пресс-службе также напомнили, что смета Общественного бюджета-5 составляет 170 млн грн.

Отмечается, что голосование продлится до 15 сентября на сайте https://gb.kyivcity.gov.ua/ .