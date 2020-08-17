Если кто-то один что-то спровоцирует здесь, то разберемся жестоко, - Лукашенко потребовал у активиста не снимать его

17 августа, 2020, 16:19

В сети появился момент общения Александра Лукашенко с рабочими Минского завода

Видео опубликовано в YouTube.

"Не волнуйтесь, я вас бить не буду. Это не в моих интересах. Если кто-то один что-то спровоцирует здесь, то разберемся жестоко. Поэтому будь мужчиной. Вас - толпа, а я один. Опусти телефон!" - сказал Лукашенко одному из активистов.

Напомним, провозгласивший себя президентом Беларуси Александр Лукашенко прилетел к протестующим работникам предприятий в Минске на вертолете.

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