Если кто-то один что-то спровоцирует здесь, то разберемся жестоко, - Лукашенко потребовал у активиста не снимать его
17 августа, 2020, 16:19
В сети появился момент общения Александра Лукашенко с рабочими Минского завода
Видео опубликовано в YouTube.
"Не волнуйтесь, я вас бить не буду. Это не в моих интересах. Если кто-то один что-то спровоцирует здесь, то разберемся жестоко. Поэтому будь мужчиной. Вас - толпа, а я один. Опусти телефон!" - сказал Лукашенко одному из активистов.
- Напомним, провозгласивший себя президентом Беларуси Александр Лукашенко прилетел к протестующим работникам предприятий в Минске на вертолете.
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