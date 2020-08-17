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Espreso.tvОбществоДля новых выборов президента необходимо изменить конституцию на референдуме, - Лукашенко

Для новых выборов президента необходимо изменить конституцию на референдуме, - Лукашенко


фото: reuters
17 августа белорусский президент Александр Лукашенко, чей выигрыш в президентской гонке опротестовывается, заявил, что для проведения новых выборов необходимы изменения в Конституцию РБ

Об этом Александр Лукашенко сказал перед бастующими рабочими Минского завода колесных тягачей, передает "РБК-Украина".

Лукашенко заявил, что президент не должен принимать решений под давлением.

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"Будет так, мужики. Надо принять новую конституцию, чтобы вы хотели и даже альтернативщики не возражали. Вы ее должны принять на референдуме, потому что мы прежнюю конституцию принимали на референдуме. И по новой конституции провести, если вы хотите выборы: и парламента, и президента, и местных органов власти ", - отметил Лукашенко.

  • Напомним, 16 августа в Беларуси произошла крупнейшая в истории страны акция протеста. Граждане требуют освободить всех политзаключенных и задержанных на акциях протеста, выплатить компенасации пострадавшим от жестокости силовиков, но главным требованием является отстранение от власти Александра Лукашенко.
  • Лукашенко прилетел к протестующим работникам предприятий в Минске на вертолете и заявил, что они "погоду не делают".
  • Кроме того, он сказал, что Беларусь существует "благодаря его жесткости".

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