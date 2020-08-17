Депутаты Европарламента объявили Лукашенко персоной нон-грата в ЕС

17 августа, 2020, 14:47

Депутаты Европарламента не признают результаты президентских выборов в Беларуси и считают Александра Лукашенко персоной нон-грата

Об этом говорится в совместном заявлении "Европейской народной партии" (EPP), "Прогрессивного альянса социалистов и демократов" (S & D), партий "Зеленые - Европейский свободный альянс" (Greens / EFA), "восстанавливаемость Европу" (Renew Europe) и " европейские консерваторы и реформисты "(ECR).

"Президентские выборах 9 августа не были ни свободными, ни справедливыми, и отчеты, которые заслуживают доверия, указывают на победу Светланы Тихановськой. Поэтому мы не признаем Александра Лукашенко переизбранным президентом Беларуси и считаем его персоной нон-грата в Европейском Союзе. Мы присоединяемся к белорусского народа в его требовании к новым и свободных выборов под наблюдением независимых наблюдателей ", - говорится в заявлении.

Евродепутаты осудили аресты и акты насилия и пыток против мирных демонстрантов и призвали к всестороннему расследованию этих преступлений.

"В связи с этим мы напоминаем Александру Лукашенко об ответственности. Мы решительно осуждаем подавление Интернета и СМИ, блокады дорог и запугивания журналистов с целью остановить поток информации о ситуации в стране. Мы призываем к немедленному освобождению всех произвольно задержанных и политических заключенных , задержанных до и во время избирательной кампании ", - говорится в заявлении.

Кроме того, евродепутаты призвали Россию воздержаться от любого скрытого или открытого вмешательства в ситуацию в Беларуси, а институты ЕС и государства-члены пристально противодействовать любым действиям России в этом направлении.

Напомним, Великобритания заявила о непризнании результатов президентских выборов в Беларуси.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb