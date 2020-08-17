Активисты в Николаеве забросали депутатов от "ОПЗЖ" яйцами

Об этом сообщает "Укринформ".

Происшествие произошло в холле Николаевской облгосадминистрации, где проводился брифинг, во время которого представители "ОПЗЖ" заявили, что требуют проведения местных выборов на подконтрольной Украине территории Донецкой и Луганской областей.

"Мы собрали более 5 тыс. подписей за проведение выборов на подконтрольной Украине территории Донбасса, отменила ЦИК из соображений безопасности. Эти подписи мы направим президенту Украины Владимиру Зеленскому и в ЦИК", - сказали представители "ОПЗЖ".

Также они отметили, что обратились к главе облсовета Виктории Москаленко и Николаевского городского головы Александра Сенкевича с требованием собрать внеочередные сессии, на которых обратиться в ЦИК и к Президенту о необходимости проведения выборов на подконтрольной Украине территории Донбасса.

Один из присутствующих активистов упрекнул "ОПЗЖ" тем, что среди их кандидатов есть обвиняемая в посягательстве на территориальную целостность Украины Неля Штепа, поэтому даже из-за этого их партия вообще не имеет права представлять власть.

Когда брифинг уже заканчивался, несколько молодых людей, которые были здесь присутствовали, бросили в спикеров несколько сырых яиц. После этого последние быстро пошли на выход, на ходу зовя охрану. Обошлось без дальнейших столкновений.

Парня, который совершал хулиганские действия в помещении Николаевского облсовета, полицейские привлекли к ответственности.

"17 августа около 14:15 во время брифинга представителей политической партии в холле Николаевского областного совета один из присутствующих на мероприятии молодых людей бросил яйца в сторону выступающих. В результате хулиганских действий были загрязнены стены и пол зала, у людей злоумышленник не попал. Сразу после совершенного он пытался покинуть помещение, но был остановлен полицейскими ", - говорится в сообщении отдела коммуникации ГУ Нацполиции в Николаевской области.

Организаторы мероприятия со стороны политической партии отказались от написания заявления, однако на 19-летнего местного жителя все равно был составлен протокол об административном правонарушении по ст. 173 КУоАП "Мелкое хулиганство".

Проступок наказывается наложением штрафа от трех до семи необлагаемых минимумов доходов граждан или общественными работами на срок от 40 до 60 часов, или исправительными работами на срок от одного до двух месяцев с отчислением 20% заработка, или административным арестом на срок до 15 суток.

В дальнейшем материалы будут направлены в суд для принятия окончательного решения.

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