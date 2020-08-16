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Espreso.tvОбществоВышел фильм о Герое Украины, майдановце и воине-добровольце Владимире Юричко из города Самбора

Вышел фильм о Герое Украины, майдановце и воине-добровольце Владимире Юричко из города Самбора


фото: Wikipedia
На YouTube появилась 16-минутная документальная лента о Владимире Владимировиче Юричко, активном участнике Революции Достоинства и преобразований в Национальном медицинском университете им. Александра Богомольца, бойце добровольческого батальона "Айдар", который шесть лет назад 20-летним погиб на Донбассе

Подробности рассказывает Еспресо.TV .

Фильм "Рыцарь света - Владимир Юричко" состоит из воспоминаний родителей Владимира - врачей Владимира Юричко и Лилии Юричко-Козич из Самбора на Львовщине, его друзей из школы и единомышленников из университета, преподавателей, побратимов с Майдана и АТО. Также можно увидеть комнату-музей Владимира.

"По линии жены были герои УПА, по моей линии были одни гречкосеи. Случайно зашли на страницу героев Крут и узнали, что под Крутами погиб пулеметчик Степан Юричко. Это оказался родной брат прадеда Володи. И Володя так же взял пулемет в руки чтобы защищать Родину от северной орды", - рассказывает папа Владимира.

Наставник Владимира в медуниверситете Виктор Досенко, который стал для парня вдохновителем и настоящим другом, так описывает свое первое впечатление от знакомства с Владимиром во время его учебы на первом курса:

"Захожу я в группу и вижу сидит такой крепкий, огромный просто, мощный... И так спокойно и уверенно смотрел, изучая меня".

О решении Владимира пойти воевать на фронт добровольцем, сначала медиком, а затем пулеметчиком, Виктор Досенко высказывается следующим образом:

"Такой выбор. Максимально просоциальный. Каждый человек иногда попадает в ситуацию, когда он может сделать больно своим родителям, своим родным, прервав биологическую цепочку, биологический путь, но при этом социальное значение таких поступков, таких подвигов для Родины, для Украины в целом, колоссальное.

Поэтому это все не зря.

Я не могу сказать, что это должно было произойти. Я убежден, что это слишком большая цена за то, что мы сегодня имеем. И это признак того, что мы должны продолжать борьбу, что мы  должны не просто не забывать Володю, не забывать это ясно, мы должны каждый день идти к цели, за которую он отдал свою жизнь".

 

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