В ВСУ выявлено 33 новых случая коронавируса
На изоляции (в том числе, самоизоляции) находится 733 человека. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие три дня - 109 человек. Об этом со ссылкой на пресс-службу Минобороны сообщает Еспресо.TV.
За прошедшие сутки зарегистрировано 33 новых случая заболевания острой респираторной болезнью COVID-19.
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Из них в учреждениях здравоохранения находится 11 человек (Национальный военно-медицинский клинический центр "ГВКГ" - 6 человек, Военно-медицинский клинический центр Западного региона - 2 военнослужащего, Военно-медицинский клинический центр Северного региона - 2 военнослужащих, Военно-медицинский клинический центр Центрального региона - 1 военнослужащий, Военно-медицинский клинический центр Южного региона - 1 военнослужащий). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение.
На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 23 человека (Львовская область - 3 военнослужащих и 2 работника ВС Украины, Киевская область - 10 военнослужащих и 5 работников ВС Украины, Одесская область - 1 военнослужащий и Житомирская - 2 работника ВС Украины).
- Напомним, вчера, 15 августа, официально сообщалось о 1847 новых зараженных , сегодня, 16 августа, стало известно о 1637 случаях.
- Из всех областей коронавирус больше всего ширится по Харьковщине .
- 14 августа президент Владимир Зеленский заявил, что Украина находится на грани второй волны коронавируса.
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