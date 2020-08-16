В ВСУ выявлено 33 новых случая коронавируса

16 августа, 2020, 11:09

По состоянию на 10:00 утра воскресенья, 16 августа 2020 года, в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеет 429 человек. Всего за время пандемии выздоровели - 767 человек, летальных исходов - 6

На изоляции (в том числе, самоизоляции) находится 733 человека. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие три дня - 109 человек. Об этом со ссылкой на пресс-службу Минобороны сообщает Еспресо.TV.

За прошедшие сутки зарегистрировано 33 новых случая заболевания острой респираторной болезнью COVID-19.

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Из них в учреждениях здравоохранения находится 11 человек (Национальный военно-медицинский клинический центр "ГВКГ" - 6 человек, Военно-медицинский клинический центр Западного региона - 2 военнослужащего, Военно-медицинский клинический центр Северного региона - 2 военнослужащих, Военно-медицинский клинический центр Центрального региона - 1 военнослужащий, Военно-медицинский клинический центр Южного региона - 1 военнослужащий). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение.

На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 23 человека (Львовская область - 3 военнослужащих и 2 работника ВС Украины, Киевская область - 10 военнослужащих и 5 работников ВС Украины, Одесская область - 1 военнослужащий и Житомирская - 2 работника ВС Украины).

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