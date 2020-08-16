 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ ВСУ выявлено 33 новых случая коронавируса

В ВСУ выявлено 33 новых случая коронавируса


фото: obozrevatel.com
По состоянию на 10:00 утра воскресенья, 16 августа 2020 года, в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеет 429 человек. Всего за время пандемии выздоровели - 767 человек, летальных исходов - 6

На изоляции (в том числе, самоизоляции) находится 733 человека. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие три дня - 109 человек. Об этом со ссылкой на пресс-службу Минобороны сообщает Еспресо.TV.

За прошедшие сутки зарегистрировано 33 новых случая заболевания острой респираторной болезнью COVID-19.

Читайте также: Не болейте: карантин!

Из них в учреждениях здравоохранения находится 11 человек (Национальный военно-медицинский клинический центр "ГВКГ" - 6 человек, Военно-медицинский клинический центр Западного региона - 2 военнослужащего, Военно-медицинский клинический центр Северного региона - 2 военнослужащих, Военно-медицинский клинический центр Центрального региона - 1 военнослужащий, Военно-медицинский клинический центр Южного региона - 1 военнослужащий). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение.

На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 23 человека (Львовская область - 3 военнослужащих и 2 работника ВС Украины, Киевская область - 10 военнослужащих и 5 работников ВС Украины, Одесская область - 1 военнослужащий и Житомирская - 2 работника ВС Украины).

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

16 августа, 2020 воскресенье

15 августа, 2020 суббота

больше новостей

16 августа, 2020 воскресенье

15 августа, 2020 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать