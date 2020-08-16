В ВОЗ зафиксировали рекордное количество заболеваний COVID-19 за сутки

16 августа, 2020, 19:31

Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что за последние сутки в мире зафиксировано 284 тыс. новых случаев заболевания коронавирусом

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Только за последние сутки зафиксировано 294 тыс. новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Общее количество больных в мире достигает 21 млн.

За последние сутки зафиксировано 9 985 смертей от COVID-19. Всего в мире от этого заболевания умерли 755 786 человек.

Половину смертей в мире составляют умершие в США, Бразилии, Мексике и Индии.

Данные ВОЗ включают только официально подтвержденные случаи заболевания и смерти, количество которых, как полагают, является намного выше.

По состоянию на утро воскресенья, 16 августа 2020 года, в Украине насчитывается 1 637 новых случаев заражения коронавируса.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb