В поселке Котовского в Одессе жители ЖК, которые уже два дня сидят без света и воды, перекрыли дорожное движение
К акции присоединились более сотни людей. Они ходят по пешеходному переходу, препятствуя проезду автомобилей, рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на интернет-газету Думская.net .
Между участниками перекрытия и водителями периодически происходят споры.
В результате пожара без света остался не только тот корпус, который горел, но и соседний - а это около 500 квартир. Отсутствие электроснабжения означает и отсутствие воды: насосы в домах электрические.
"Дома превратились в коробки, в них невозможно жить", - говорят жители.
Они обвиняют в том, что происходит, застройщика - компанию KONA, которая сдала жилой комплекс с многочисленными нарушениями, и требуют провести независимую экспертизу зданий и определить причины пожара.
"ЖК "Остров" до сих пор питается от временной линии, которую протянули несколько лет назад, после того как рабочие во время ремонта тепловой магистрали повредили подземную линию электроснабжения", - отмечает издание.
- Напомним, вечером 14 августа пожар в ЖК «Острова» начался с электрощитовой .
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