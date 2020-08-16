В поселке Котовского в Одессе жители ЖК, которые уже два дня сидят без света и воды, перекрыли дорожное движение

16 августа, 2020, 14:02

Люди из одесского жилого комплекса "Острова", которые до сих пор не имеют электричества после пожара 14 августа 2020 г., в воскресенье, 16 августа, перекрыли Марсельскую улицу

К акции присоединились более сотни людей. Они ходят по пешеходному переходу, препятствуя проезду автомобилей, рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на интернет-газету Думская.net .

Между участниками перекрытия и водителями периодически происходят споры.

В результате пожара без света остался не только тот корпус, который горел, но и соседний - а это около 500 квартир. Отсутствие электроснабжения означает и отсутствие воды: насосы в домах электрические.

"Дома превратились в коробки, в них невозможно жить", - говорят жители.

Они обвиняют в том, что происходит, застройщика - компанию KONA, которая сдала жилой комплекс с многочисленными нарушениями, и требуют провести независимую экспертизу зданий и определить причины пожара.

"ЖК "Остров" до сих пор питается от временной линии, которую протянули несколько лет назад, после того как рабочие во время ремонта тепловой магистрали повредили подземную линию электроснабжения", - отмечает издание.

Напомним, вечером 14 августа пожар в ЖК «Острова» начался с электрощитовой .

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