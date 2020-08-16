В Минске снова начали задерживать митингующих, - СМИ
16 августа, 2020, 22:49
В Минске после масштабной акции протеста силовики начали задерживать митингующих, которые возвращались по домам
Об этом сообщает NEXTA Live в telegram.
По свидетельствам очевидцев, возле столичного ГУМа лица в штатском схватили нескольких человек, затащили в микроавтобус и увезли в неизвестном направлении.
По другим данным, около 15 автозаков, несколько автобусов и микроавтобусов, а также другая техника проехали по проспекту Независимости в сторону Уручье.
Людей задерживают, когда они возвращаются с массового митинга в центре Минска, в котором, по информации СМИ, приняли участие около 200 тыс. человек. Задержание происходят как в центре города, так и на окраинах, во дворах домов.
- 16 августа в Минске в акции протеста против фальсификации результатов президентских выборов приняли участие сотни тысяч людей.
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