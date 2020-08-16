В Мариуполе на "17 микрорайоне" произошла массовая драка
Информация об этом 16 августа 2020 г. появилась на официальном сайте Национальной полиции, передает Еспресо.TV.
Как отмечается, вчера, 15 августа, в 17:00 в Центральный отдел полиции города Мариуполя поступило сообщение о том, что возле остановки общественного транспорта происходит массовая драка. Для установления обстоятельств на место происшествия выехала следственно-оперативная группа и руководство отдела полиции.
Установлено, что группа лиц в медицинских масках нанесли телесные повреждения местным жителям, которые стояли возле остановки общественного транспорта, после чего скрылись с места преступления.
Правоохранители опрашивают свидетелей происшествия и устанавливают все обстоятельства правонарушения. Лица, причастные к совершению преступления, устанавливаются.
С места происшествия изъяты вещественные доказательства, назначен ряд экспертиз.
Факт внесены в единый реестр досудебных расследований по предварительным признакам ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Санкция статьи предусматривает наказание в виде от трех до семи лет лишения свободы.
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