В Мариуполе на "17 микрорайоне" произошла массовая драка

16 августа, 2020, 13:21

Полицейские Маируполя расследуют факт хулиганских действий возле остановки общественного транспорта "17 микрорайон". Лица, причастные к совершению преступления, устанавливаются

Информация об этом 16 августа 2020 г. появилась на официальном сайте Национальной полиции, передает Еспресо.TV.

Как отмечается, вчера, 15 августа, в 17:00 в Центральный отдел полиции города Мариуполя поступило сообщение о том, что возле остановки общественного транспорта происходит массовая драка. Для установления обстоятельств на место происшествия выехала следственно-оперативная группа и руководство отдела полиции.

Установлено, что группа лиц в медицинских масках нанесли телесные повреждения местным жителям, которые стояли возле остановки общественного транспорта, после чего скрылись с места преступления.

Правоохранители опрашивают свидетелей происшествия и устанавливают все обстоятельства правонарушения. Лица, причастные к совершению преступления, устанавливаются.

С места происшествия изъяты вещественные доказательства, назначен ряд экспертиз.

Факт внесены в единый реестр досудебных расследований по предварительным признакам ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Санкция статьи предусматривает наказание в виде от трех до семи лет лишения свободы.