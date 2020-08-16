В Лондоне загадочно ушел из жизни 29-летний внук Назарбаева, - СМИ

16 августа, 2020, 13:51

Умер внук первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Айсултан Назарбаев

Об этом в воскресенье, 16 августа 2020 года, сообщил портал Zakon.kz . При этом издание не указало источник своей информации, а официальных комментариев о смерти Айсултана Назарбаева пока не было, передает Еспресо.TV .

В то же время близкий к администрации президента источник Vlast.kz подтвердил информацию.

По предварительным данным, Айсултан Назарбаев умер от остановки сердца.

Справка

Айсултану Назарбаеву через 10 дней должно было исполниться 30 лет. Он младший сын Дариги Назарбаевой и Рахата Алиева.

В сентябре 2017 г. в своем Facebook Айсултан Назарбаев написал, что употреблял наркотики и в настоящее время лечится от зависимости.

После длительного отсутствия в соцсетях в 2018 году он заявил, что якобы находился в "российской тюрьме".

В октябре 2019 года в Лондоне он был приговорен к году тюрьмы условно и обязательному лечению после нападения на британского полицейского.

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