Умерла общественный деятель Марта Коломиец

16 августа, 2020, 19:45

16 августа умерла общественный деятель, директор программы Фулбрайта в Украине Марта Коломиец

Об этом сообщил поэт и издатель Иван Малкович в facebook.

"Только что Бог забрал к себе Марту Коломиец - одну из самых светлых людей, которых я знал. Таких друзей в жизни нам даровано совсем мало, и когда они так внезапно уходят, чувствуешь, как увеличивается необъятная, неотвратимая пустота... Настоящий Друг, которой можно было доверить самое сокровенное. Будучи выдающимся общественным и деятелем, Марта одновременно была наделена совсем неформальным даром сдруживать и роднить людей с разных континентов, окутывая их своим заботливым вниманием. Думаю, мало кто из нас сумел отблагодарить ее в такой же мере. Теперь остается только молитва. Царство Небесное, дорога Мартуся! Самая, самая благодарная память", - написал Малкович.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb