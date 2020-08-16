Умер младший брат Трампа

16 августа, 2020, 07:47

Младший брат президента США Дональда Трампа Роберт умер в возрасте 71 года вечером в субботу, 15 августа 2020 года

О причинах смерти на данный момент не сообщается. Последние месяцы он болел, передает Еспресо.TV со ссылкой на DW .

"Он был мне не просто братом, он был моим лучшим другом", - заявил глава Белого дома.

"Память о нем будет вечно жить в моем сердце", - добавил 74-летний американский лидер, который несколькими часами ранее посетил своего родственника в больнице Нью-Йорка.

Роберт Трамп, который родился в 1948 году, был одним из руководителей основной компании своего старшего брата The Trump Organization.

Несколькими месяцами ранее он безуспешно пытался в судебном порядке воспрепятствовать публикации книги племянницы Мэри о президенте Дональде Трампе, которая называется "Слишком много и всегда мало: как моя семья породила самого опасного в мире человека".

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