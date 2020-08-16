Украинский футболист забил в дебютном матче в Бельгии

16 августа, 2020, 21:13

Украинский защитник Богдан Михайличенко забил гол в дебютном матче чемпионата Бельгии за "Андерлехт"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Михайличенко вышел в стартовом составе команды из Брюсселя на игру против "Сент-Трюйден" и был заменен на 80-й минуте. Украинец забил после индивидуального прохода на 41-й минуте.

Для 23-летнего футболиста это был дебютный матч за "Андерлехт". Он перешел в бельгийский клуб из "Зари" в июле.

В итоге команда Михайличенко, которая с 47-й минуты играла в большинстве, победила 3:1.

Чемпионат Бельгии

1-й тур

16 августа

"Андерлехт" - "Сент-Трюйден" 3:1

Голы Михайличенко, 41, Димати, 50, Тау, 90+3 - Балонго, 88

Удаление: Санхоне, 47 ( "Сент-Трюйден")

14 июля сообщалось, что "Заря" договорилась с "Андерлехтом" о трансфере Богдана Михайличенко.

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