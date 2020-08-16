Украинский футболист забил в дебютном матче в Бельгии
16 августа, 2020, 21:13
Украинский защитник Богдан Михайличенко забил гол в дебютном матче чемпионата Бельгии за "Андерлехт"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Михайличенко вышел в стартовом составе команды из Брюсселя на игру против "Сент-Трюйден" и был заменен на 80-й минуте. Украинец забил после индивидуального прохода на 41-й минуте.
Для 23-летнего футболиста это был дебютный матч за "Андерлехт". Он перешел в бельгийский клуб из "Зари" в июле.
В итоге команда Михайличенко, которая с 47-й минуты играла в большинстве, победила 3:1.
Чемпионат Бельгии
1-й тур
16 августа
"Андерлехт" - "Сент-Трюйден" 3:1
Голы Михайличенко, 41, Димати, 50, Тау, 90+3 - Балонго, 88
Удаление: Санхоне, 47 ( "Сент-Трюйден")
- 14 июля сообщалось, что "Заря" договорилась с "Андерлехтом" о трансфере Богдана Михайличенко.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
10 августа, 2020 Виталий Портников: Белорусам придется сделать выбор
-
10 августа, 2020 О доверии к себе, к Бетховену и к розам
-
9 августа, 2020 "Мама, купи мне ножки!"
-
-
Читайте также
-
10 августа, 2020 О доверии к себе, к Бетховену и к розам
-
9 августа, 2020 "Мама, купи мне ножки!"
-