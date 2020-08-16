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Espreso.tvОбществоСиноптик Наталья Диденко предупредила, что в Украину возвращается жара

Синоптик Наталья Диденко предупредила, что в Украину возвращается жара


фото: Укрінформ
На следующей неделе в Украине после похолодания ожидается жаркая погода

Об этом синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко сообщила в facebook.

"Лето, покапризничав немного, наконец снова берется за своим дела. В Украине на неделе - снова жара. Температура воздуха завтра уже будет достигать +25...+30 градусов. В дальнейшем жара усилится. Спас будет жарким", - написала Наталья Диденко.

По ее словам, дожди 17-го августа в Украине маловероятны, только в Прикарпатье пройдут дожди с грозами. В Киеве понедельник будет уже жарче, до +28 градусов, в течение неделе жара усилится.

"Только в четверг, 20 августа, из-за дождя, градусы ненадолго прыгнут вниз, посвежеет, однако конец недели снова будет очень теплым. Поэтому снова переключаемся на жарко-летний режим, однако не забываем, что ночи уже ощутимо свежее. Яблочный Спас - не за горами, лето - становится солидным, щедрым, роскошным", - добавила Наталья Диденко.

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