США возобновят санкции против Ирана

16 августа, 2020, 08:39

Соединенные Штаты Америки на следующей неделе начнут процесс восстановления санкций ООН против Ирана

Об этом во время пресс-конференции, которая транслировалась в твиттере Белого дома, заявил американский президент Дональд Трамп, передает Еспресо.TV.

"Мы занимаемся восстановлением санкций. На следующей неделе увидите, что будет", - сказал Трамп.

При этом он отметил, что не удивила отказ Совета Безопасности ООН продолжить оружейное эмбарго против Ирана.

"Мы знали, какими будут результаты голосования", - отметил американский лидер.

14 августа Совет Безопасности ООН не поддержал продолжение оружейного эмбарго США против Ирана.

Против голосовали Россия и Китай.

Государственный секретарь Соединенных Штатов Майк Помпео назвал действия Совета Безопасности опасными. По его мнению, отказавшись продлевать эмбарго, Совбез создает "мировому спонсору терроризма" условия для неограниченного накопления вооружений.

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