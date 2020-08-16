США возобновят санкции против Ирана
16 августа, 2020, 08:39
Соединенные Штаты Америки на следующей неделе начнут процесс восстановления санкций ООН против Ирана
Об этом во время пресс-конференции, которая транслировалась в твиттере Белого дома, заявил американский президент Дональд Трамп, передает Еспресо.TV.
"Мы занимаемся восстановлением санкций. На следующей неделе увидите, что будет", - сказал Трамп.
При этом он отметил, что не удивила отказ Совета Безопасности ООН продолжить оружейное эмбарго против Ирана.
"Мы знали, какими будут результаты голосования", - отметил американский лидер.
- 14 августа Совет Безопасности ООН не поддержал продолжение оружейного эмбарго США против Ирана.
- Против голосовали Россия и Китай.
- Государственный секретарь Соединенных Штатов Майк Помпео назвал действия Совета Безопасности опасными. По его мнению, отказавшись продлевать эмбарго, Совбез создает "мировому спонсору терроризма" условия для неограниченного накопления вооружений.
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