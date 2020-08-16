"Севилья" - "Манчестер Юнайтед": где и когда смотреть первый полуфинал Лиги Европы

16 августа, 2020, 08:01

Сегодня, 16 августа, в полуфинале Лиги Европы испанская "Севилья" сыграет против английского "Манчестер Юнайтед"

Об этом сообщает Еспресо.TV .

В четвертьфинале "Манчестер Юнайтед" прошел датский "Копенгаген" со счетом 1: 0, а "Севилья" одолела английский "Вулверхэмптон" (1: 0).

В финале победитель сегодняшнего матча сыграет против победителя пары "Интер" - "Шахтер", которой свой матч сыграют завтра, 17 августа.

Лига Европы

полуфинал

16 августа, воскресенье

"Севилья" (Испания) - "Манчестер Юнайтед" (Англия)

Кельн, стадион "Рейн Энерги"

Начало в 22:00

Прямая трансляция на телеканале "Футбол 1"

14 августа в четвертьфинале Лиги чемпионов немецкая "Бавария" победила испанскую "Барселону" со счетом 8: 2 .