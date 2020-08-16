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Espreso.tvСпорт"Севилья" - "Манчестер Юнайтед": где и когда смотреть первый полуфинал Лиги Европы

"Севилья" - "Манчестер Юнайтед": где и когда смотреть первый полуфинал Лиги Европы


фото: Getty Images
Сегодня, 16 августа, в полуфинале Лиги Европы испанская "Севилья" сыграет против английского "Манчестер Юнайтед"

Об этом сообщает Еспресо.TV .

В четвертьфинале "Манчестер Юнайтед" прошел датский "Копенгаген" со счетом 1: 0, а "Севилья" одолела английский "Вулверхэмптон" (1: 0).

В финале победитель сегодняшнего матча сыграет против победителя пары "Интер" - "Шахтер", которой свой матч сыграют завтра, 17 августа.

Лига Европы

полуфинал

16 августа, воскресенье

"Севилья" (Испания) - "Манчестер Юнайтед" (Англия)

Кельн, стадион "Рейн Энерги"

Начало в 22:00

Прямая трансляция на телеканале "Футбол 1"

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