"Севилья" - "Манчестер Юнайтед": где и когда смотреть первый полуфинал Лиги Европы
16 августа, 2020, 08:01
Сегодня, 16 августа, в полуфинале Лиги Европы испанская "Севилья" сыграет против английского "Манчестер Юнайтед"
Об этом сообщает Еспресо.TV .
В четвертьфинале "Манчестер Юнайтед" прошел датский "Копенгаген" со счетом 1: 0, а "Севилья" одолела английский "Вулверхэмптон" (1: 0).
В финале победитель сегодняшнего матча сыграет против победителя пары "Интер" - "Шахтер", которой свой матч сыграют завтра, 17 августа.
Лига Европы
полуфинал
16 августа, воскресенье
"Севилья" (Испания) - "Манчестер Юнайтед" (Англия)
Кельн, стадион "Рейн Энерги"
Начало в 22:00
Прямая трансляция на телеканале "Футбол 1"
- 14 августа в четвертьфинале Лиги чемпионов немецкая "Бавария" победила испанскую "Барселону" со счетом 8: 2 .
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