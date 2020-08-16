Премьер Чехии призвал ЕС поддержать революцию в Беларуси
Об этом Бабиш написал в twitter.
По его словам, ЕС должен поддержать белорусов.
"В Беларуси не может произойти то, что произошло у нас в 1968 году. Европейский союз должен быть действенным. Должен белорусов поощрить, чтобы они не боялись реализовать у себя бархатную революцию модели ноября 1989 года", - написал Бабиш.
Также он призвал представителей стран Вышеградской четверки, куда, кроме Чехии, входят Польша, Словакия и Венгрия, вместе со странами Балтии также присоединиться к поддержке белорусов.
V Bělorusku se nesmí stát to, co u nás v roce 1968 Evropská unie musí být akční. Musí Bělorusy povzbudit, aby se nebáli realizovat sametovou revoluci model listopad 1989 Proto se v tom angažuju a proto v tom také V4 s pobaltskými zeměmi musí hrát svoji roli. Víc v hlášení.- Andrej Babiš (@AndrejBabis) August 16, 2020
- Напомним, 15 августа министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс назвал Александра Лукашенко бывшим президентом Беларуси.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
10 августа, 2020 Виталий Портников: Белорусам придется сделать выбор
-
10 августа, 2020 О доверии к себе, к Бетховену и к розам
-
9 августа, 2020 "Мама, купи мне ножки!"
-
-
Читайте также
-
10 августа, 2020 О доверии к себе, к Бетховену и к розам
-
9 августа, 2020 "Мама, купи мне ножки!"
-