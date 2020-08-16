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Espreso.tvМирПремьер Чехии призвал ЕС поддержать революцию в Беларуси

Премьер Чехии призвал ЕС поддержать революцию в Беларуси


фото: Reuters
Премьер министр Чехии Андрей Бабиш призвал страны Евросоюза поддержать протесты белорусского народа

Об этом Бабиш написал в twitter.

По его словам, ЕС должен поддержать белорусов.

"В Беларуси не может произойти то, что произошло у нас в 1968 году. Европейский союз должен быть действенным. Должен белорусов поощрить, чтобы они не боялись реализовать у себя бархатную революцию модели ноября 1989 года", - написал Бабиш.

Также он призвал представителей стран Вышеградской четверки, куда, кроме Чехии, входят Польша, Словакия и Венгрия, вместе со странами Балтии также присоединиться к поддержке белорусов.

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