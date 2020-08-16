Премьер Чехии призвал ЕС поддержать революцию в Беларуси

16 августа, 2020, 22:41

Премьер министр Чехии Андрей Бабиш призвал страны Евросоюза поддержать протесты белорусского народа

Об этом Бабиш написал в twitter.

По его словам, ЕС должен поддержать белорусов.

"В Беларуси не может произойти то, что произошло у нас в 1968 году. Европейский союз должен быть действенным. Должен белорусов поощрить, чтобы они не боялись реализовать у себя бархатную революцию модели ноября 1989 года", - написал Бабиш.

Также он призвал представителей стран Вышеградской четверки, куда, кроме Чехии, входят Польша, Словакия и Венгрия, вместе со странами Балтии также присоединиться к поддержке белорусов.

V Bělorusku se nesmí stát to, co u nás v roce 1968 Evropská unie musí být akční. Musí Bělorusy povzbudit, aby se nebáli realizovat sametovou revoluci model listopad 1989 Proto se v tom angažuju a proto v tom také V4 s pobaltskými zeměmi musí hrát svoji roli. Víc v hlášení. - Andrej Babiš (@AndrejBabis) August 16, 2020

Напомним, 15 августа министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс назвал Александра Лукашенко бывшим президентом Беларуси.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb