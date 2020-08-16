По всей Беларуси десятки тысяч людей вышли на марш "За Свободу"
Об этом сообщает Радио Свобода.
В Минске большая колонна демонстрантов идет по проспекту Независимости - в сторону центра. Люди несут два огромных бело-красно-белых флаги и скандируют: "Жыве Беларусь!" и "Иди!".
У стелы "Минск - город-герой", расположенной на пересечении проспектов Победителей и Машерова, собрались десятки тысяч протестующих.
В Бресте люди начали собираться на площади Ленина. Сегодня она не окружена, заграждения есть только около городских и областных исполкомов, а также у администрации Ленинского района. За ограждениями стоят сотрудники милиции. Люди, которые проходят мимо, скандируют "Трибунал!".
На площадь Победы в Витебске пришли художники, медики, железнодорожники. Железнодорожники скандировали: "Страйк!".
В Бобруйске на центральную площадь также вынесли огромный бело-красно-белый флаг - один из исторических национальных символов страны.
В Гродно около 10 тысяч человек прошли маршем от Советской площади в центре города до площади Ленина. Во главе колонны - католические и православные священники, представитель спецназа, десантники, пограничники, работники многих гродненских предприятий, врачи. Люди несут бело-красно-белые флаги. Именно с ними на массовые акции во многих городах Беларуси уже неделю выходят сторонники оппозиции.
- Напомним, 16 августа 2020 года, на площади Независимости, что является главным в Минске, состоялся митинг в поддержку Александра Лукашенко.
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