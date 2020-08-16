Папа Римский поддержал протестующих в Беларуси
Об этом сообщает DW.
Во время традиционной проповеди на площади Святого Петра в Ватикане в воскресенье, 16 августа, понтифик заявил, что внимательно следит за событиями в Беларуси после президентских выборов.
Он также пожелал мира белорусам и призвал стороны конфликта к диалогу, отказу от применения силы, а также уважению правосудия и права.
В свою очередь, предстоятель Украинской греко-католической церкви Святослав отметил, что демонстранты в Беларуси борются за свои права и свободу. Люди защищают свою свободу, социальную справедливость и достоинство, написал он в письме архиепископу-митрополиту Минско-Могилевскому Тадеушу Кондрусевичу, опубликованном на официальном сайте Ватикана. Он призвал положить конец насилию в отношении невинных людей и сохранить общественный порядок.
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