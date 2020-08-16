Освободив "вагнеровцев", Минск продемонстрировал, что историческая близость наших народов ничего не стоит, - Офис президента Украины
Об этом сообщает Офис президента Украины в telegram.
"Сегодня в Минске практически официально прозвучало, что якобы руководство Украины" приказывает "провести новые выборы в Беларуси. Это не просто откровенная ложь. Это сознательное нагнетание. Сознательное провокационное поведение. Для чего? Или даже не так: при чем здесь Украина, если события касаются сугубо Беларуси и внутреннего недоверия?" - говорится в заявлении.
В Офисе президента отметили, что Украина точно уважает и географические и политические границы каждой нации и не вмешивается в решение вопросов о выборах или чью-то победу на них. Потому что корректность, терпение и является признаком цивилизованности любой нации.
"Ссылкой на то или иное соседнее государство нельзя заглушить голос многотысячных протестов своих же сограждан. Если доверия нет, - а мир видит, что доверия и близко нет - то этот дефицит несправедливыми обвинениями в адрес "руководства другой страны" не восполнить. Скорее, можно вызвать еще большее недоверие", - отметили в ОП.
"Официальный Минск, к сожалению, уже продемонстрировал, безответственно освободив "вагнеровцев", что историческая близость наших двух народов и принцип взаимной помощи соседей для него лично ничего не стоит. Это, кстати, именно тот выбор государства, который однозначно говорит о его внутренних ценностях. Оставим этот вопрос риторическим", - заявили в Офисе президента.
"Единственное, что хотелось бы действительно сказать белорусскому государству, это - уважайте право своих сограждан на жизнь, здоровье и свободу. И на политическую зрелость... От этого будет зависеть не только будущее Беларуси, но и будущее многих людей, с любыми политиками включительно", - добавили в ОП.
- Напомним, 16 августа президент Беларуси Александр Лукашенко отверг возможность повторных выборов и предупредил об угрозе со стороны НАТО.
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