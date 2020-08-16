Оккупанты начали выдавать в Крыму украиноязычную газету "Крымский вестник"
Подконтрольное Кремлю незаконное "Министерство информации" сообщило, что инициатор проекта - руководитель пророссийской общественной организации "Украинская община Крыма" Анастасия Гридчина, и газета будет выходить ежеквартально, передает Еспресо.TV со ссылкой на Крым.Реалии .
"Украинцы Крыма нуждаются в регулярном русскоязычном СМИ, которое бы публиковали эксклюзивные материалы обо всем, что происходит в Крыму, в России и в мире на родном для украинцев языке. Газета "Крымский вестник" - это обратная связь многочисленных членов "Украинской общины Крыма", - заявила Гридчина.
При этом с начала 2014 года запрещена деятельность всех украинских медиа, проукраинские журналисты преследуются, а доступ к украинским информационным ресурсам блокируется.
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