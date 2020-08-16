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Espreso.tvОбществоНа здании КГГА в Киеве подняли бело-красно-белый флаг Беларуси. ФОТОФАКТ

На здании КГГА в Киеве подняли бело-красно-белый флаг Беларуси. ФОТОФАКТ

В знак солидарности с борьбой белорусского народа за свободную страну на здании Киевской городской государственной администрации вечером, 16 августа подняли национальный флаг Беларуси

Об этом сообщает журналист Еспресо.TV .

Напомним, бело-красно-белый флаг в Беларуси потерял статус государственного в 1995 году, после прихода к власти Александра Лукашенко. Тогда же был возвращен флаг БССР - красно-зеленый с орнаментом в левой части

  • В воскресенье, 16 августа 2020 года, на Михайловской площади в Киеве прошел митинг поддержки демократической революции в Беларуси.

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