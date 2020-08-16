На фронте вторые сутки царит тишина

16 августа, 2020, 18:08

На Донбассе вторые сутки не зафиксировано ни одного вражеского обстрела

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

С начала текущих суток на участках ответственности наших подразделений, выполняющих задачи в районе проведения операции, обстрелы со стороны вооруженных формирований Российской Федерации не зафиксированы.

Между тем, сегодня выявлено одно нарушение противником договоренностей, достигнутых 22 июля в рамках Трехсторонней контактной группы. В частности, вблизи временно оккупированного населенного пункта Ужовка, враг осуществлял инженерное оборудование позиций в сторону наших подразделений у Водяного.

Боевые потери среди личного состава Объединенных сил отсутствуют.

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