На акцию против Лукашенко в Минске вышли сотни тысяч людей, - СМИ

16 августа, 2020, 18:43

В Минске в акции протеста против фальсификации результатов президентских выборов участвуют сотни тысяч людей

Об этом со ссылкой на белорусские СМИ и telegram-каналы сообщает "Интерфакс-Украина".

"На акцию протеста собралось, по нашим оценкам, несколько сотен тысяч человек. Видео не отражает всей картины - у стелы физически закончилось место и люди растянулись по всем прилегающим тротуарам, которые не попадают в кадр", - передает TUT.BY.

В прямом эфире "Радио Свободы" очевидцы утверждали, что количество участников акции превысило 400 тыс. человек.

Официальные данные о количестве участников несанкционированной акции отсутствуют.

Размещаемые в мессенджерах видеосъемки свидетельствуют, что большая площадь у стелы "Минск - город-герой", где проходил военный парад на 9 мая, полностью заполнена людьми, количество участников постоянно увеличивается.

"Люди идут от проспекта Независимости, Красной, Машерова, поток не заканчивается. У стелы уже закончилось место на тротуарах, люди стоят на островках между зебрами", - сообщает TUT.BY.

Очевидцы утверждают, что в Минске никогда не происходило таких масштабных акций. Она проводится в знак солидарности несогласных с результатами президентских выборов и применением насилия со стороны силовиков.

Участники акции стоят на четырех частях перекрестка возле стелы. Они держат бело-красно-белые флаги, цветы, воздушные шары.

По сообщениям СМИ, мобильная связь в месте проведения акции практически отсутствует. На перекрестке Машерова и Победителей перестали работать светофоры, сотрудников ГАИ нет.

В воскресенье, 16 августа, десятки тысяч людей вышли на марш "За Свободу" против фальсификаций президентских выборов.

В то же время, 16 августа 2020 года, на площади Независимости, которая является главной в Минске, состоялся митинг в поддержку Александра Лукашенко.

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