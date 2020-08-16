Лига чемпионов: определились все полуфиналисты
16 августа, 2020, 07:01
Определились все полуфиналисты Лиги чемпионов, финальная стадия которой проходит в Лиссабоне
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Последним полуфиналистом турнира стал французский "Лион", который неожиданно победил английский "Манчестер Сити" - 3: 1.
Ранее в 1/2 ЛЧ вышли французский ПСЖ, немецкие "Лейпциг" и "Бавария".
В полуфинале 18 августа ПСЖ сыграет с "Лейпцигом", а 19 августа "Бавария" встретится с "Лионом".
- Напомним, 14 августа в четвертьфинале Лиги чемпионов немецкая "Бавария" победила испанскую "Барселону" со счетом 8: 2 .
- 15 июля английский "Манчестер Сити" проиграл французскому "Лиону" .
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
9 августа, 2020 "Мама, купи мне ножки!"
-
-
-
-
10 августа, 2020 Виталий Портников: Белорусам придется сделать выбор