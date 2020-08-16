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Espreso.tvСпортЛига чемпионов: определились все полуфиналисты

Лига чемпионов: определились все полуфиналисты


фото: Reuters
Определились все полуфиналисты Лиги чемпионов, финальная стадия которой проходит в Лиссабоне

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Последним полуфиналистом турнира стал французский "Лион", который неожиданно победил английский "Манчестер Сити" - 3: 1.

Ранее в 1/2 ЛЧ вышли французский ПСЖ, немецкие "Лейпциг" и "Бавария".

В полуфинале 18 августа ПСЖ сыграет с "Лейпцигом", а 19 августа "Бавария" встретится с "Лионом".

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