Лукашенко перебросил десантников в Гродно

16 августа, 2020, 08:05

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил перебросить десантников из Витебска в Гродно

Об этом он заявил в эфире телеканала "Беларусь 1" вечером в субботу, 15 августа 2020 года, передает Еспресо.TV со ссылкой на Интерфакс-Украина .

"То, что происходит на этих территориях (на западе страны, - ред.), спокойно наблюдать за этим мы не можем. Наших военных также беспокоит эта проблема. Поэтому я буду просить дополнительно, поскольку напряженная ситуация на западной границе, воздушно-десантную бригаду из Витебска перебросить в Гродно ", - отметил руководитель Беларуси.

В Беларуси силы специальных операций включают в себя 38-ю отдельную гвардейскую десантно-штурмовую бригаду (Брест), 103-ю отдельную гвардейскую воздушно-десантную бригаду (Витебск), 5-ю отдельную бригаду специального назначения (Марьина Горка).

Согласно открытым данным, гарнизон с Марьиной Горки уже активно применяется для подавления мирных протестных акций.

Вчера, 15 августа, над зданием драматического театра в Гродно был поднят запрещенный Лукашенко национальный бело-красно-белый флаг Беларуси, который является символом революционеров.

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