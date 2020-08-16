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Espreso.tvОбществоКиевляне вышли в поддержку революции в Беларуси. После митинга на Михайловской площади колонна двинулась к посольству. ПРЯМОЙ ЭФИР

Киевляне вышли в поддержку революции в Беларуси. После митинга на Михайловской площади колонна двинулась к посольству. ПРЯМОЙ ЭФИР

Днем в воскресенье, 16 августа 2020 года, на Михайловской площади в Киеве прошел митинг поддержки демократической революции в Беларуси

Об этом рассказывает Еспресо.TV.

Люди держали адресованные Александру Лукашенко плакаты и национальные белорусские бело-красно-белые флаги.

Среди присутствующих - семьи с детьми.

Сейчас участники акции идут к посольству Республики Беларусь на Коцюбинского.

 

 

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