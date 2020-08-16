Киевляне вышли в поддержку революции в Беларуси. После митинга на Михайловской площади колонна двинулась к посольству. ПРЯМОЙ ЭФИР
16 августа, 2020, 13:33
Днем в воскресенье, 16 августа 2020 года, на Михайловской площади в Киеве прошел митинг поддержки демократической революции в Беларуси
Об этом рассказывает Еспресо.TV.
Люди держали адресованные Александру Лукашенко плакаты и национальные белорусские бело-красно-белые флаги.
Среди присутствующих - семьи с детьми.
Сейчас участники акции идут к посольству Республики Беларусь на Коцюбинского.
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