Киевляне митингуют под посольством Беларуси с плакатами "Коли з нами Бог, то хто проти нас?", "Тобі кінець" и «Ні, значить ні, Саша"
16 августа, 2020, 14:53
В Киеве продолжается акция в поддержку демократической революции в Беларуси. После митинга на Михайловской площади ее участники пришли к белорусскому посольству
Об этом рассказывает Еспресо.TV .
Люди держат в руках национальные бело-красно-белые флаги различных размеров, а также плакаты с надписями "Коли з нами Бог, то хто проти нас?", "Тобі кінець" и «Ні, значить ні, Саша".
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