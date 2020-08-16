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Espreso.tvОбществоКиевляне митингуют под посольством Беларуси с плакатами "Коли з нами Бог, то хто проти нас?", "Тобі кінець" и «Ні, значить ні, Саша"

Киевляне митингуют под посольством Беларуси с плакатами "Коли з нами Бог, то хто проти нас?", "Тобі кінець" и «Ні, значить ні, Саша"

В Киеве продолжается акция в поддержку демократической революции в Беларуси. После митинга на Михайловской площади ее участники пришли к белорусскому посольству

Об этом рассказывает Еспресо.TV .

Люди держат в руках национальные бело-красно-белые флаги различных размеров, а также плакаты с надписями  "Коли з нами Бог, то хто проти нас?", "Тобі кінець" и «Ні, значить ні, Саша".

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