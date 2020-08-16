К ослаблению карантина не готовы Киев и еще 10 областей, - МЗ

16 августа, 2020, 15:54

В Министерстве здравоохранения заявили, что Киев и десять областей не готовы к ослаблению карантина

Об этом сообщает Правительственный портал.

По данным Минздрава, по состоянию на 16 августа к очередному ослаблению карантина не готовы Киев и десять областей. Во всех регионах число новых случаев заболевания составляет более 40 на 100 тыс. населения за последние 14 дней.

К ослаблению карантина не готовы Киев, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Одесская, Ривненская, Тернопольская, Харьковская и Черновицкая области.

Кроме того, во Львовской области загруженность коек превышает 50%.

По состоянию на утро воскресенья, 16 августа 2020 года, в Украине насчитывается 1 637 новых случаев заражения коронавируса.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb