Форум свободной России: нельзя допустить чтобы мафиозный режим Путина захватил Беларусь во время революции

16 августа, 2020, 12:24

Постоянный комитет Форума свободной России обнародовал сегодня, 16 августа 2020 года, заявление об угрозе аншлюса Беларуси

Заявление появилось на официальном сайте Форума, передает Еспресо.TV.

Вот его полный текст

"На наших глазах в Беларуси происходит мирная демократическая революция. Несмотря на зверства силовиков, белорусское гражданское общество демонстрирует решимость в освобождении от многолетней диктатуры и продолжает отстаивать свое волеизъявление, сделанное на прошлых президентских выборах.

В глазах граждан Беларуси и международного сообщества Лукашенко уже не является легитимным президентом, и отстранение белорусского диктатора от власти является вопросом ближайшего времени. При этом дальнейшая агония режима Лукашенко не только неизбежно приведет к продолжению насилия над мирным населением и новым человеческим жертвам, но и ставит под угрозу государственность Беларуси.

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Мы уже становились свидетелями того, как государственный кризис в Украине, который возник после Революции Достоинства, был использован Путиным для осуществления захвата украинских территорий и начала военной агрессии. "Вакуум власти", возникший в Беларуси, создает возможности для реализации экспансионистских планов Путина и сегодня появляется все больше признаков, указывающих на существование реальной угрозы аншлюса Беларуси Россией.

Международные преступления путинского режима на постсоветском пространстве уже не раз становились для российской оппозиции вызовами, с которыми она оказалась неспособной справиться: в ответ на военное вторжение России в Грузию и Украину, а также аннексию Крыма, значительная часть российских оппозиционеров оказались не в состоянии занять принципиальную позицию и дать адекватную оценку действиям российского диктатора.

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Сегодня, когда под ударом может оказаться еще одна соседняя страна, мы призываем всех, кто относит себя к русской оппозиции, пытаться всеми возможными способами помешать реализации агрессивных планов Кремля в отношении Беларуси. Нельзя допустить, чтобы оголтевший от имперских амбиций мафиозный режим, захвативший власть в России, вписал еще одну кровавую главу в постсоветскую историю нашей страны ".

Напомним, вчера, 15 августа, Лукашенко заявил, что договорился с Путиным о военной помощи Беларуси для подавления оппозиции.

Сегодня, 16 августа, в противовес оппозиционному маршу "За свободу" в Минск свозят бюджетников на Антимайдан. При этом главное требование революционеров остается неизменным - немедленный отказ Лукашенко от президентских полномочий.

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