Форум свободной России: нельзя допустить чтобы мафиозный режим Путина захватил Беларусь во время революции
Заявление появилось на официальном сайте Форума, передает Еспресо.TV.
Вот его полный текст
"На наших глазах в Беларуси происходит мирная демократическая революция. Несмотря на зверства силовиков, белорусское гражданское общество демонстрирует решимость в освобождении от многолетней диктатуры и продолжает отстаивать свое волеизъявление, сделанное на прошлых президентских выборах.
В глазах граждан Беларуси и международного сообщества Лукашенко уже не является легитимным президентом, и отстранение белорусского диктатора от власти является вопросом ближайшего времени. При этом дальнейшая агония режима Лукашенко не только неизбежно приведет к продолжению насилия над мирным населением и новым человеческим жертвам, но и ставит под угрозу государственность Беларуси.
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Мы уже становились свидетелями того, как государственный кризис в Украине, который возник после Революции Достоинства, был использован Путиным для осуществления захвата украинских территорий и начала военной агрессии. "Вакуум власти", возникший в Беларуси, создает возможности для реализации экспансионистских планов Путина и сегодня появляется все больше признаков, указывающих на существование реальной угрозы аншлюса Беларуси Россией.
Международные преступления путинского режима на постсоветском пространстве уже не раз становились для российской оппозиции вызовами, с которыми она оказалась неспособной справиться: в ответ на военное вторжение России в Грузию и Украину, а также аннексию Крыма, значительная часть российских оппозиционеров оказались не в состоянии занять принципиальную позицию и дать адекватную оценку действиям российского диктатора.
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Сегодня, когда под ударом может оказаться еще одна соседняя страна, мы призываем всех, кто относит себя к русской оппозиции, пытаться всеми возможными способами помешать реализации агрессивных планов Кремля в отношении Беларуси. Нельзя допустить, чтобы оголтевший от имперских амбиций мафиозный режим, захвативший власть в России, вписал еще одну кровавую главу в постсоветскую историю нашей страны ".
- Напомним, вчера, 15 августа, Лукашенко заявил, что договорился с Путиным о военной помощи Беларуси для подавления оппозиции.
- Сегодня, 16 августа, в противовес оппозиционному маршу "За свободу" в Минск свозят бюджетников на Антимайдан. При этом главное требование революционеров остается неизменным - немедленный отказ Лукашенко от президентских полномочий.
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