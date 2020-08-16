Агентура Путина может физически ликвидировать Лукашенко, - Пионтковский

16 августа, 2020, 09:55

Такой Лукашенко Путину уже не нужен. Тем более ему не нужна показательная победа над ним со стороны восставшего народа, что совсем нежелательно для Кремля воспримут простые россияне. Отсюда и возможная вероятность физического устранения белорусского президента, которая может произойти уже в ближайшее время

Такое мнение политолог Андрей Пионтковский (Вашингтон, США) высказал в эфире программы "Студия Запад" с Антоном Борковским, которая 15 августа 2020 г. вышла на Еспресо.TV.

"Они (россияне, - ред.) немножко увлеклись первой стадией - добиться ненависти булорусского народа к Лукашенко. Эта ненависть уже перехлестывает. И ясно, что им нужно переходить ко второй стадии. Потому что как бы ни развивались события, цель Москвы остается неизменной - это аншлюс, поглощение Беларуси, превращение ее в один из субъектов Российской Федерации", - поделился он своими соображения.

Как считает Пионтковский, Москва рассчитывала в результате последних белорусских выборов, сопровождаемых неизбежными протестами, получить Лукашенко "максимального обвалянного в крови, но такого, что остается у власти".

"А сейчас я не вижу возможностей для него остаться у власти", - подчеркнул аналитик.

Вместе с тем, в Кремле считают, добавил Пионтковский, что "Лукашенко не может быть отстранен от власти".

"Кремль не может создать у себя под боком, в своем подбрюшье, на своем заднем дворе прецедент падения диктатора, свергнутого возмущенным народом. Поэтому Лукашенко должен внезапно умереть, не дожидаясь своего свержения", - заявил Пионтковский.

В частности, российская агентура может сделать так, чтобы белорусский правитель "ушел по чисто медицинским причинам".

"У Москвы огромные (агентурные, - ред.) возможности в Минске", - обратил внимание Пионтковский.

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