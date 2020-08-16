15 августа на фронте: с российской стороны нарушений нет, с украинской - без потерь
Об этом говорится в утренней сводке о положении в зоне проведения операции Объединенных сил по состоянию на 7:00 утра субботы, 16 августа, передает Еспресо.TV.
"Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой украинским воинами. Придерживаясь полного и всеобъемлющего режима прекращения огня, наши военнослужащие продолжают добросовестно выполнять свои задачи по назначению", - отмечает командование ООС.
Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.
С начала текущих суток, 16 августа, на всех участках фронта наблюдалась тишина, нарушений полного и всеобъемлющего режима прекращения огня не зафиксировано.
"Наши защитники не теряют бдительности и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки", - отмечается в сообщении.
- Напомним, с 27 июля на Донбассе должно действовать "полное и всеобъемлющее прекращение огня".
- Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает, что "Нормандия" зафиксирует "промежуточные успехи" на Донбассе.
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