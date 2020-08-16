15 августа на фронте: с российской стороны нарушений нет, с украинской - без потерь

16 августа, 2020, 07:23

В субботу, 15 августа 2020 года, на всех участках ответственности украинских подразделений обстрелов со стороны россиян и наемников не зафиксировано. Военнослужащие Объединенных сил и в дальнейшем соблюдают условия прекращения огня и готовы реагировать на любые действия с вражеской стороны

Об этом говорится в утренней сводке о положении в зоне проведения операции Объединенных сил по состоянию на 7:00 утра субботы, 16 августа, передает Еспресо.TV.

"Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой украинским воинами. Придерживаясь полного и всеобъемлющего режима прекращения огня, наши военнослужащие продолжают добросовестно выполнять свои задачи по назначению", - отмечает командование ООС.

Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.

С начала текущих суток, 16 августа, на всех участках фронта наблюдалась тишина, нарушений полного и всеобъемлющего режима прекращения огня не зафиксировано.

"Наши защитники не теряют бдительности и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки", - отмечается в сообщении.

Напомним, с 27 июля на Донбассе должно действовать "полное и всеобъемлющее прекращение огня".

Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает, что "Нормандия" зафиксирует "промежуточные успехи" на Донбассе.

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